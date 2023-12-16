أسامة حمدان: ” نقول لعائلات الأسرى إنه مع مغامرات نتنياهو وحكومته فقد لا يعود الأسرى أبدا”

أعلن أسامة حمدان القيادي في حماس ان الجيش الصهيوني الذي أعلن حربه لتحرير الأسرى يقوم بقتل أسراه. حيثقام يإرتكاب نحو 1700 مجزرة في غزة في 71 يوما.

كما وجه أسامة حمدان رسالة إلى عائلات الأسرى قائلا: ” نقول لعائلات الأسرى إنه مع مغامرات نتنياهو وحكومته فقد لا يعود الأسرى أبدا”.

وففي حال أراد الإحتلال الصهيوني إستعادة جنوده الأسرى احياء لن يتم إلاّ بوقف كامل للعدوان ووفق صفقة تبادل يضيف القيادي في حماس.

وفي السياق ذاته أكد أسامة حمدان أن نتنياهو وغالانت وغانتس لم يحققوا أيا من أهدافهم في غزة وستتحطم أحلامهم وأوهامهم.

ومن جهتة أخرى قال القيادي في حماس إن تعنت الإدارة الأمريكية واستمرار استخدامها لحق النقض الفيتو رسالة سلبية عن عجز المنظمات الدولية.