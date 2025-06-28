أسامة خنوسي يتألق ويتوّج بالمرتبة الأولى في كأس المجر لرمي القرص

توج البطل الجزائري أسامة خنوسي بالمرتبة الأولى في منافسات كأس المجر لرمي القرص، بعد تحقيقه رمية مميزة بلغت 63.38 مترًا، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الرياضة الجزائرية في ألعاب القوى.

وجاء هذا التتويج ليؤكد تطور مستوى خنوسي وتقدّمه اللافت على الصعيد الدولي، حيث أظهر جاهزية بدنية وفنية عالية مكّنته من التفوق على نخبة من المنافسين.

ويُعتبر هذا الفوز خطوة مهمة في مسار البطل الجزائري، الذي يواصل تحضيراته للمواعيد المقبلة بثقة وطموح، في ظل دعم متزايد من الطاقم الفني والاتحادية الجزائرية لألعاب القوى.

وأعرب أسامة خنوسي عقب تتويجه عن سعادته بالنتيجة، مؤكداً أن الهدف المقبل هو تحقيق الأفضل في المنافسات الإقليمية والدولية المقبلة ورفع الراية الوطنية عالياً.