أسامة خنوسي يعلن اعتزاله لهذا السبب

أعلن البطل الجزائري في رياضة رمي القرص، أسامة خنوسي، اليوم الاثنين، عن وضع حد لمشواره الرياضي.

وجاء إعلان خنوسي، عن نهاية مغامرته مع رمي القرص. بعد ساعات قليلة من مغادرته أولمبياد باريس 2024، من الدور الأول بعد 3 محاولات فاشلة.

وقال بطل إفريقيا : “الحمد الله.. شكرا على كل من ساندني في مشوراري الرياضي، واليوم قررت أن تكون آخر منافسة لي”.

وأضاف صاحب الـ 25 ربيعا، في منشور على حسابه الشخصي عبر “فيسبوك” اليوم الاثنين: “باش تلحقو تسبوني بأمي عيب عليكم وعند الله تلتقي الخصوم وحسبي الله ونعم الوكيل”.