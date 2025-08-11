أسامة قدور: “مولودية وهران فريق كبير ونسعى للعب الأدوار الاولى”

كشف المستقدم الجديد لنادي مولودية وهران، أسامة قدور، أهدافه مع الفريق في الموسم الجديد، مؤكدا عزمهم لعب الأدوار الأولى.

وصرح أسامة قدور، في حوار خاص للصفحة الرسمية لمولودية وهران: “كل الاعبين على دراية بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا في الموسم الجديد”.

كما أضاف الظهير الأيسر للحمراوة: “مولودية وهران فريق كبير، وأي لاعب يلتحق به، يطمح للعب الأدوار الاولى، واسعاد الانصار في الموسم الجديد”.

وتابع أسامة قدور: “أسعى لأكون عند مستوى الثقة التي وضعها في شخصي إدارة مولودية وهران، وأنصار الفريق، بتقديم أفضل ما لدي”.