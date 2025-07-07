أسامة قدور ينضم رسميًا إلى مولودية وهران بعقد يمتد لثلاثة مواسم

أعلنت إدارة مولودية وهران، اليوم الاثنين، تعاقدها رسميًا مع الظهير الأيسر أسامة قدور، الذي وقّع على عقد يمتد لثلاثة مواسم، قادمًا من اتحاد خنشلة.

وجرت مراسم التوقيع لابن مدينة عين تمشونت، بحضور مسؤولي النادي، وتم تقديمه لوسائل الإعلام والتقاط صور رسمية بالقميص الأحمر والأبيض.

ويعَدُّ أسامة قدور (28 سنة) من العناصر التي تألقت في منصب الظهير الأيسر خلال الموسم الماضي، وييتظر أن يقدّم الإضافة المرجوة في تشكيلة “الحمراوة”، والإسهام في تحقيق الطموحات الكبيرة التي ترافق مشروع النادي في المرحلة المقبلة.

ورحّبت إدارة مولودية وهران باللاعب الجديد، متمنيةً له كل التوفيق والنجاح في الدفاع عن ألوان النادي وتحقيق تطلعات الجماهير.