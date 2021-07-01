أسامة ملالة: ” هدفنا هو التتويج بالكأس العربية للمنتخبات”

أكد حارس المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة أسامة ملالة أن التشكيلة الوطنية تهدف للتتويج بلقب كأس العرب للمنتخبات المقامة حاليا بالقاهرة، بعد وصول أشبال المدرب “لاسات” إلى الدور نصف النهائي أين سيواجه المنتخب التونسي.

ونشرت الصفحة الرسمية للإتحاد ال جزائري لكرة القدم على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك تصريحات الحارس أسامة ملالة أين قال:

“البطولة العربية فيها العديد من المنتخبات القوية على غرار مصر السنغال والمغرب، دخلنا هذه المنافسة بروح مجموعة قوية، بالإضافة إلى فنيات فردية كبيرة، المباراة الأولى كانمت أمام منتخب موريتانيا أين لعبنا مباراة كبيرة، وسجلنا في الدقيقة الأخيرة، أما المباراة الثانية خسرنا امام المنتخب المصري، ل كن بقينا مركزين على التأهل وحققنا ذلك امام منتخب النيجر، اما في الدور الثاني تأهلنا أمام المنتخب المغربي القوي، الحمد لله نحن في النصف النهائي وهدفنا هو التتويج بالبطولة”.