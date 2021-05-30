أسامة ملالة: “هكذا تلقيت دعوة بلماضي للمنتخب الأول”

تحدث حارس المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، ونادي شباب باتنة، أسامة ملالة عن كيفية تلقيه لأول دعوة من الناخب الوطني جمال بلماضي

وكشف ملالة، في مقطع فيديو: “شاركت في المباراة الودية لمنتخب أقل من 20 عاما، أمام رديف نادي بارادو، والتي شهدت حضور الطاقم الفني للمنتخب الأول، أين قدمت مباراة في المستوى”.

وأضاف: “عقب نهاية هذه المباراة، أعلمني الطاقم الفني لمنتخب أقل من 20 عاما، بأن مدرب حراس الخضر عزيز بوراس، وجه لي الدعوة للتدرب رفقة المنتخب الأول”.

وتابع أسامة ملاله: “في البداية لم أستوعب الخبر، كون التواجد رفقة أبطال إفريقيا كان حلما بالنسبة لي، كنت أشاهد لاعبي المنتخب الوطني في التلفاز فقط”.