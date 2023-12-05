أسامة حمدان: مجازر الصهاينة في حق المدنيين تكشف سلوكهم الانتقامي بسبب حجم الخسائر

أعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان أن العدو لا يزال يواصل قصفه بدعم أمريكي وقح وتخاذل دولي لليوم الـ60 على التوالي.

وأكد أسامة حمدان أن مجازر الاحتلال المروعة في حق المدنيين العزل تكشف سلوكه الانتقامي بسبب حجم الخسائر.

كما حمّل القيادي في حماس الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية المجازر بفعل تزويدها الاحتلال بالسلاح.

وتابع أسامة حمدان بأن المجازر الإسرائيلية لا تقتصر على قطاع غزة بل تشمل الضفة والقدس. ;ولا وجود لمناطق آمنة في كل قطاع غزة رغم الادعاءات الأمريكية وترويج الاحتلال .

وقال أسامة حمدان ان الاحتلال لن يفلح في اقتلاعنا من أرضنا وتهجيرنا رغم كل المجازر . كما نحذر من كل مخططات تهجير أهلنا في قطاع غزة.

واضاف القيادي في حماس أن ما يقوم به نتنياهو والجيش الصيوني مقدمة لهزيمته ومحاسبته كمجرم حرب. كما ان نتنياهو لم يتمكن من إتزاع صورة إنتصار سياسي أوعسكري منذ 60 يوما.

وختتم أسامة حمدان بالقول: لا تفاوض إلا بوقف العدوان على غزة ونحمل نتنياهو المسؤولية عن حياة المحتجزين.