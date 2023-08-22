أسبوع التبادل الثقافي: العاصمة والجلفة في ضيافة البويرة

إنطلقت مساء أول أمس الأحد، بدار الثقافة علي زعموم بالبويرة فعاليات أسبوع التبادل الثقافي لولايتي الجزائر العاصمة والجلفة، تحت رعاية وزيرة الثقافة.

وتزامنت التظاهرة، مع ذكرى اليوم الوطني للمجاهد 20 أوت وقد تضمنت معارض مختلفة ومتنوعة تحكي تراث الولايتين تمثل في جناح اللباس التقليدي، و الكتب والفنون التشكيلية.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، إحتضنت دار الثقافة والساحة المقابلة لها معرضا للكتب والصور بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمجاهد. لمنظم من طرف قطاع الثقافة لولاية البويرة. وزار الجمهور الخيمة الجلفاوية المعروضة بساحة دار الثقافة.

كما شهد حفل الافتتاح تقديم عروض فولكلورية من التراث لكلا الولايتين بحضور جمهور غفير.

وستعرف بلديات الولاية على امتداد التظاهرة تقديم عروض مسرحية وفلكلورية. حيث ستجوبها الفرق العاصمية والجلفاوية لتنشيط الأجواء الثقافية بها. إلى جانب تنظيم زيارات سياحية لفائدة الوفود المشاركة.

للإشارة، تتواصل فعاليات الأسبوع الثقافي إلى غاية 24 أوت الجاري.