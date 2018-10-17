أسبوع السينما الجزائرية من 15 إلى 20 ديسمبر بمدينة ليل الفرنسية

ستنظم الطبعة ال15 لأسبوع السينما الجزائرية وهي تظاهرة مخصصة للفن السابع الجزائري، من 15 إلى 20 ديسمبر بمدينة ليل الفرنسية.

وتنظم هذه التظاهرة من قبل جمعية الجزائريين بفرنسا “جنوب شمال تطور” بالتعاون مع القنصلية العامة للجزائر بمدينة ليل.

وستشهد الى جانب تنظيم عروض أفلام، اقامة حفل تكريمي للفنانين الجزائريين الراحلين جمال علام ورشيد طه اللذان توفيا الشهر المنصرم.

وتتضمن طبعة 2018 برمجة عرض عدة أفلام جزائرية على غرار “ريح الجنوب” وفيلم “البئر” و”الآن بإمكانهم المجيء” و”نجم الجزائر”.

وتتضمن أيضا الفيلم الوثائقي للأديب وكاتب المسرح كاتب ياسين بعنوان كاتب ياسين:الحب والثورة وفيلم وثائقي تكريما للكاتبة والمخرجة آسيا جبار.