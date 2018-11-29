أسبوع الصناعة التقليدية الجزائرية بالكويت..إبداع أنامل حافظت على الهوية

يختتم اليوم الخميس، أسبوع الصناعات التقليدية الجزائرية في متحف الفن الحديث بعاصمة الكويت، والذي عرف مشاركة 25 حرفيا جاءوا من مختلف ولايات الوطن.

وذلك لعرض أجمل ما جادت به أناملهم في كل من الخزف الفني واللباس التقليدي والحلي والسلالة والزخرفة على الخشب والطرز التقليدي.

وتأتي هذه التظاهرة الأولى من نوعها في إطار بدء تفعيل اتفاقية التعاون الثقافي والفني الموقعة بين البلدين، وللتعريف بالتنوع الجميل في الحرف التقليدية التي تزخر بها الجزائر، والتي هي مستوحاة من تاريخ وثقافة البلد.

يعرف هذا الأسبوع الصناعي الجزائري حضور كل من السفير الجزائري عبدالحميد عبداوي، ومدير الصناعات التقليدية والصناعة التقليدية الفنية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية بالجزائر، رضوان بن عطاالله.

وسيعطي هذا الأسبوع فرصة حقيقية للحرفيين الجزائريين من أجل التعريف بإبداعاتهم لنيل فرص تجارية جديدة، وكسب زبائن لهم من الخارج.

حيث عرف المعرض زيارة العديد من الشخصيات الرسمية، وحتى من الجالية الجزائرية المقيمة بالكويت، والذين أبدوا إعجابهم الكبير بالتنوع الساحر في المنتوجات التقليدية المحلية المحضة، وكذا بالجودة التي تتميز بها خاصة وأنها من إنتاج مبدعين وموهوبين اختاروا هذا المجال بحب وشغف.