أسبوع تحسيسي لمكافحة المخدرات في الجامعات

شرعت اليوم مختلف الجامعات في تنظيم تظاهرات تحسيسية، لمكافحة المخذرات خاصة في الوسط الطلابي .

وقد وجهت الوزارة مراسلة إلى مديري مؤسسات التعليم العالي، لتنظيم أسبوع تحسيسي ضد هذه الظاهرة. بداية من اليوم وإلى غاية 9 من شهر ماي الجاري .

ويأتي هذا ، في إطار مساهمة القطاع في جهود الدولة الرامية إلى مكافحة إدمان المخدرات بأشكالها المختلفة. لاسيما لدى فئة الشباب وهذا بالتنسيق مع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها .

وحسب التعليمة فان الأسبوع التحسيسي يشمل المؤسسات أيضا الإقامات الجامعية. من خلال تنظيم معارض على مستوى فضاءات المؤسسات ،تضم صورا وإرشادات وشهادات توعوية عن الظاهرة .

ويتم خلال هذا الأسبوع إلقاء محاضرات من طرف مختصين لشرح الظاهرة وآثارها علميا على الصحة الفردية والعمومية ،مع توسيع المداخلات إلى مختصين أيضا في المجالات ذات الصلة لشرح مخاطر المخدرات على الأسرة والمجتمع والإقتصاد والأمن .

ويتم من خلال هذا اليوم التحسيسي إقتراح تدابير الوقاية اللازمة لاجتناب الوقوع في آفة المخدرات والحلول البعدية للتخلص والتعافي منها .

كما شددت الوزارة على نقل فعاليات هذا الأسبوع بكافة المواقع الإلكترونية للمؤسسات وصفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بما فيها صفحات الكليات والمعاهد .