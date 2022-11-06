أسبوع حار.. بارد وممطر

أفادت النشرية الجوية اليومية، أن الأجواء ستكون باردة نهاية الأسبوع الجاري، مع عودة ارتفاع في درجات الحرارة بداية من الاثنين.

كما أوضحت، النماذج الرقمية، أن درجات الحرارة ستلامس 3 درجات على أغلب المناطق الداخلية. وما بين 7 إلى 12 درجة في السواحل الوطنية، و8 إلى 12 درجات على الجنوب الذي سيتأثر بالهواء البارد. وفيما يخص الوضعية الجوية، خلال الساعات المقبلة، فسيكون الطقس، مستقر على أغلب ولايات الوطن.

أما درجات الحرارة، فستتراوح بداية من يوم غد الاثنين إلى الأربعاء، خلال الفترة الليلية، من 4 إلى 10 درجات بأغلب المناطق الشمالية. والواحات، وشمال ووسط الصحراء.

في حين، ستعود درجات الحرارة القصوى للارتفاع من جديد، والتي تعتبر غير فصلية بالمناطق الشمالية. وهذا بداية من يوم غد الاثنين إلى الأربعاء، حيث ستتراوح ما بين 24 إلى 34 درجة شمال البلاد المدن الساحلية والداخلية.

أما المناطق الجنوبية، فمن ظهيرة الاثنين إلى الأربعاء، ستشهد نفس الكتلة الهوائية، درجات الحرارة. حيث ستسجل حوالي 24 إلى 35 درجة في إن صالح، رقان، أدرار، جنوب مدينة تندوف.

كما أفادت التوقعات طويلة المدى بداية من يوم غد الاثنين، إلى الخميس، سيسيطر المرتفع للضغط الجوي على أغلب ولايات الوطن. حيث ستكون درجات الحرارة مرتفعة وتبقى حارة ومستقرة من الاثنين إلى الخميس.

وسيشهد يوم الجمعة، ضباب كثيف في السواحل الداخلية، أين ستكون الرؤية نوعا ما رديئة. كما تتوقع المصلحة، منخفض للضغط الجوي، حيث ستكون ممطرة نهاية أسبوع في شمال البحر الأبيض المتوسط.

أما عن الأمطار، فأفادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، أنها ستتساقط على المناطق الغربية والوسطى وجزء من الشرقية. وستتوغل بأكثر غزارة على المناطق الوسطى، مقارنة بالغرب وشرق البلاد. كما يرتقب أن تتراوح كميات الأمطار، من الجمعة إلى غاية الأحد، ما بين حوالي 30 إلى 40 ملم.