أسبوع فقط لتصحيح الاختبارات وصبّ النقاط وتوزيع كشوف النقاط

التلاميذ يخرجون في عطلة لمدة 10 أيام بداية من 11 مارس

وزارة التربية تأمر بتعميم كشف النقاط الإلكتروني

منحت وزارة التربية الوطنية، الأساتذة على مستوى المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، أسبوعا فقط لتصحيح اختبارات الفصل الأول وصبّ النقاط وإعلام التلاميذ بالعلامات النهائية، وهذا قبل خروجهم في عطلة الربيع بداية من 11 مارس لمدة 10 أيام فقط.

كما أمرت وزارة التربية، المؤسسات التربوية، بتعميم كشوف النقاط الإلكترونية، باعتبار أن كل التلاميذ مسجلين عبر “الأرضية الرقمية“، حيث يتم إعلام التلاميذ وأوليائهم بعلاماتهم عبر الدخول إلى المنصة الرقمية المخصصة لذلك.

ومن المنتظر أن تعقد المؤسسات التربوية في الطورين الثاني والثالث، مجالس الأقسام ، بعد الانتهاء من تصحيح الاختبارات، ليتم إعداد المعدلات النهائية وتحويلها إلى “الأرضية الرقمية” حتى يستطيع الأولياء استخراجها بطريقة إلكترونية.

وقد عمدت العديد من المؤسسات التربوية إلى التعامل مع الأولياء بهذه الطريقة، حيث سيتمكن الأولياء من معرفة نقاط أبنائهم مادة بمادة بمجرد إرسال طلب إلى مدير المؤسسة التربوية.

وفي هذا الصدد، وجهت وزارة التربية، مراسلة إلى المؤسسات التربوية، أمرتهم من خلالها بضرورة عقد مجالس مباشرة بعد الانتهاء من عملية التصحيح، وهذا لتوحيد وضع العلامات في “الأرضية الرقمية”، وتمكين مهندسي الإعلام الآلي من حجزها لتكون جاهزة يوم 11 مارس الموافق لأول يوم من عطلة الربيع.

وفي هذا الصدد، قال مفتش الإدارة، محمد باي، إن وزارة التربية الوطنية واضحة فيما يخص “الأرضية الرقمية” وتسليم كشوف النقاط إلكترونيا، وهذا حسب المنشور الوزاري رقم 1737 المؤرخ في الثامن من الشهر الجاري، حيث وضعت الوزارة كل الإجراءات التي سيتم اعتمادها.

وحسب ذات المنشور، فإن الوزارة طالبت من مديري المؤسسات التربوية بضرورة ضبط قوائم التلاميذ حسب الأفواج، بما فيها تلاميذ السنة الأولى ابتدائي، والتلاميذ الذين سيجتازون امتحان “السانكيام”، إضافة إلى التلاميذ المحوّلين والقادمين وكذا التلاميذ المدمجين.

من جهة أخرى، أكد المتحدث بأن مفتش الإدارة يتحمل مسؤوليته الكاملة في عدم تسلم الأولياء لكشوف النقاط.