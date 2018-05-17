أسبوع للإنشاد الديني بدار الثقافة “محمد الشبوكي” بتبسة

تحتضن دار الثقافة “محمد الشبوكي” بمدينة تبسة تظاهرة “أسبوع الإنشاد الديني” لإحياء سهرات شهر رمضان الفضيل.

وذلك يوميا في الفترة ما بين 20 و 24 ماي المقبل .

وستحيي 6 فرق من الولاية وعنابة ووادي سوف حفلات إنشادية ومدائح دينية على ركح دار الثقافة وذلك ضمن السهرات الرمضانية.

يلقى فن الإنشاد والمديح الديني رواجا خلال السنوات الأخيرة بولاية تبسة التي تأسست فيها جمعيات متخصصة في هذا اللون الغنائي.

من جهة أعد برنامج فني يتضمن عروض مسرحية متنوعة للكبار والصغار.

وتنظيم مسابقات بين العائلات في شكل بلاطوهات تنافسية التي دأبت على تنظيمها سنويا من أجل إضفاء جو يسوده الحماس والتنافس.

كما تنظم دار الثقافة محمد الشبوكي مسابقة “الصائم الصغير” تضع من خلالها قسيمات تضم عددا من الأسئلة.

موجهة للأطفال بين 6 و 15 سنة للإجابة عنها، تنتهي بإجراء عملية قرعة لاختيار الفائز.

الذي سيتوج في السهرة الختامية لهذا البرنامج في 9 جوان المقبل.