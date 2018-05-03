أسبوع للحصول على «بيرمي» بيومتري في العاصمة!

الأولوية لأصحاب»الريسيبيسي» والراغبين في الحصول على أصناف سياقة جديدة

تعميم العملية على باقي بلديات الوطن قريبا

سيتمكّن الجزائريون الحاصلون على رخصة السياقة لأول مرّة، من إيداع ملفاتهم على مستوى 52 بلدية بالعاصمة لاستصدار رخصة السياقة الإلكترونية البيومترية، وهي العملية التي شرع فيها أمس، ويتعلّق الأمر كذلك بالسائقين الذين يرغبون في الحصول على أصناف أخرى لسياقة المركبات من الوزن الثقيل ونقل المسافرين، حيث سيتم استصدارها في ظرف أقل من أسبوع.

أنهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس، تعميم عملية استصدار هذه الرخص البيومترية عبر كل بلديات العاصمة، بعد أن كانت مقتصرة على 4 بلديات نموذجية بالعاصمة، هي القبة والدار البيضاء والجزائر الوسطى وبابا حسن، في انتظار تعميم العملية عبر كل بلديات الوطن تدريجيا بعد تزويدها بالشبابيك الإلكترونية.

وحسبما كشفت عنه مصادر»النهار»، فإن المواطنين الحاصلين على رخصة سياقة مؤقتة يمكنهم التقدم إلى المصالح البلدية عبر العاصمة من أجل إيداع ملفاتهم للحصول على رخصة السياقة الإلكترونية البيومترية.

وأضافت مراجع «النهار»، أن العملية تشمل كذلك الراغبين في الحصول على رخص السياقة لمختلف المركبات، على غرار السيارات والشاحنات وحافلات نقل المسافرين، والذين يملكون من قبل رخصة سياقة من صنف آخر، حيث سيتسلم المواطن بطاقته في ظرف أقل من أسبوع.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، قد أعلن في وقت سابق عن اتفاقية تم إبرامها مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، من أجل إيصال البطاقات البيومترية على غرار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر وكذا رخصة السياقة إلى مقر إقامة أصحابها، حيث يكون على طالب البطاقة فقط تقديم الطلب عبر الأنترنت.

كما كشف الوزير عن إطلاق مناقصة دولية قريبا من أجل تشجيع الشراكة مع المؤسسات الصغيرة للاستثمار في كل ما له علاقة بالجانب البيومتري الإلكتروني، على غرار قارئات البطاقات البيومترية وغيرها مما له علاقة بالتكنولوجيات الحديثة بغرض نقل التكنولوجيا إلى الجزائر والاستثمار بها.