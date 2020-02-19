أسبوع مثير في إنتظار “محرز”

سيكون هذا الأسبوع مثيرا للنجم الجزائري “رياض محرز” وزملائه في نادي “مانشستر سيتي”، حيث أنهم مقبلون على مباريات مثيرة.

البداية ستكون اليوم الأربعاء، أين يستضيف “السيتي” نادي “وست هام” في مباراة متأخرة من الدوري الإنجليزي.

قبل أن يكون الموعد السبت المقبل عندما يواجه محرز فريقه السابق ومنافسه على مركز الوصافة “ليستر سيتي” في “الكينغ باور”.

في حين سيكون الموعد يوم الأربعاء المقبل على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”، أين سيواجه “السيتي” نادي “ريال مدريد” في ذهاب الدور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.