أسبوع ممطر وتساقط الثلوج بداية من يوم الثلاثاء

ستشهد الولايات الشمالية للوطن سلسلة من الإضطرابات الجوية المرفوقة بأمطار وثلوج إلى غاية نهاية الأسبوع.

وأفادت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الولايات الشمالية ستكون تحت وقع الإضطرابات الجوية.

التي تكون نشيطة ومتقلبة من حين لآخر مع تساقط للثلوج على المرتفعات الوسطى والغربية للوطن بداية من ليلة الثلاثاء.

وأشارت ذات المتحدثة، إلى أن درجات الحرارة ستعرف إنخفاظا ملحوظا بسبب الثلوج وتسرب كتلة هوائية باردة.

لتتراوح مابين 10 إلى 16 درجة على الولايات الساحلية ومن 04 إلى 12 درجة بالولايات الداخلية.