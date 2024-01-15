أستاذة بكلية الأدب تُثير زوبعة.. “حُبك سفاح” في الإمتحان!

أثارت أستاذة في قسم علم النفس الشخصي بكلية الأدب، زوبعة من الجدل، بعدما إستعانات بمقتطفات من أغنيتين للمغنيتين اللبنانيتين نانسي عجرم وإليسا، في أسئلتها لإمتحانات السداسي الأول.

وتفاجأ طلاب كلية الآداب في جامعة الإسكندرية، في مصر، بأوراق امتحاناتهم، بعدما قررت أستاذة قسم علم النفس الشخصي الاستعانة بمقتطفات من أغنيتي “حبك سفاح” و”حالة حب”.

وأشير إلى أن الهدف وراء تضمين أسئلة اختبار طلاب المستوى الأول بمقطع من أغنية “حبك سفاح” لنانسي، من أجل تطبيق نظرية تسلسل ماسلو الهرمي للاحتياجات.

وجاء في نص السؤال المثير للجدل: “قالت الفنانة نانسي عجرم في أغنية حبك سفاح.. علشانك ممكن أعيش أسبوع مبكلش ولا أشرب. فما مدى تطابق ذلك، أو اختلافه مع أحد علماء علم النفس الذي وضع نظرية الاحتياجات؟”.

فيما لجأت الأستاذة لأغنية “حالة حب” لإليسا لتطبيق نظيرة السند لفرويد، إذ جاء في نص السؤال: “قالت الفنانة إليسا في أغنية حالة حب: وأنا جنبك شايفة منك حاجة من ريحة أبويا.. هل هنا يعبر الأب وفقا لنظرية العالم فرويد.. عن نموذج السند والدعم؟”.

وواجهت الأستاذة ردود فعل متناقضة، فمنهم من رأى أن أسلوبها في الأسئلة مرح وخفيف الظل لكسر جدية الإختبار. فيما رأى آخرون أنه تدني مستوى الجدية بالأكاديمية.