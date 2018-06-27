أستاذة تحاول ترويج موضوع البكالوريا في غرداية

استغلت أستاذة مكلفة بالحراسة في امتحانات البكالوريا في أحد المراكز بولاية غرداية زملائها القائمين على التنظيم من اجل تصوير أسئلة البكالوريا على هاتفها النقال لترويجها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

ليتم فيما بعد اكتشاف أمرها، إلا أنها تمكنت من الفرار من المركز.

وقال عمر طيباني مدير التربية لولاية غرداية، أن استاذة حاولت ترويج موضوع البكالوريا على الفايسبوك ،ولكنها فوجئت بضبطها في هذه الحالة لتتمكن من الفرار .

وأضاف المتحدث، أن هناك إجرأين سيطبقان بحق هذه الاستاذة.

الإجراء الأول يتمثل في إجراء المتابعة القضائية .

أما الإجراء التاني فهو المتابعة الإدارية وذلك بأنها ستمثل أمام المجلس التأديبي .

كما تم الإطاحة بمترشحين آخرين حاولا ترويج موضوع البكالوريا على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

ليتم توقيفهما واستدعاء مصالح الدرك ومتابعتهما قضائيا.

إضافة إلى ذلك ستتم متابعة مترشحين آخرين قاما بالاعتداء على الحراس لفظيا، إلى درجة أن الأمر وصل إلى التهديد بالقتل.