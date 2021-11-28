أستاذة جامعية تعدك بحياة هنية

الرقم السري :

136025

زوج صادق مثقف يكون لي عزوة وسند

لم أعرف يوما في حياتي التردد. فكل ما أراه مناسبا أقدم عليه وكلي يقين من أنني إن لم أجني ما أربوه فإنني على الأقل سأنال شرف المحاولة. لأن شخصيتي التي بنيت أطوارها على طلب العلم ونهل المعارف، فهدفي الأسمى كان تبوّأ منصب مهم وعال. وفعلا حققت مأربي بأن أصبحت إطارا في التعليم العالي، لي منصب ومركز يحسدني عليه الجميع. كيف لا وقد ضحيت وتحديت مؤمنة بحلمي وتحقيقه إلى أن جسدته على أرض الواقع. وفي غمرة كل هذا وذاك لم أمنح الفرصة لقلبي حتى أجد له رفيقا. ولأنني أسلّم بفكرة أن كل شيء في أوانه جميل. فقد وجدت أن الوقت قد حان حتى أجعل لنفسي حياة هنية مع رجل شريف وصادق.

أنا إمرة في العقد الرابع من عمري، عزباء، إطار في التعليم العالي، خمرية البشرة وعلى قدر كبير من الوقار والحلم بحياة هنية. كما لا ينقصني في حياتي من التألق والمنصب شيء، فالجميع يحترمني والكل يحسب لي ألف حساب. إلّا أنني واثقة من أن الزواج بمن يقدر كل هذا هو أهم مرحلة. يجب عليّ قطعها حتى ينار دربي وحتى تكتمل الصورة التي أردتها لحياتي. حياة جميلة التفاصيل. كما ليس فيها من الروتين القاتل شيء، واجبات وحقوق أتمتع بأن أؤديها لمن سأحمل إسمه وأكمل معه المشوار. لا شروط لديّ فيمن سأكون له الأنس والرفيق سوى أن يكون ذو درجة علمية عالية، سنه لا يتجاوز ال55من عمره. أقبله مطلقا أو أرملا بطفل واحد، وشرطي أن يكون لديه سكن خاص.

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الرقم السري :

135900

من تسكن قلبي وتكون زوجة ثانية لي..

بدون إطالة ومقدمات، أتمنى اليوم من المولى أن يجعل أمنيتي حقيقة وأعثر على من ترضى التعدد ونكون لي زوجة ثانية أحيا إلى جانبها الود والر احة، أنا رجل من إحدى ولايات الغرب الجزائري، ابلغ من العمر54سنة، كما أنني متزوج و لي ابناء كبار و بالغين، متقاعد ولدي سكن، و يمكنني توفير سكن خاص للزوجة الثانية.

بكل صدق أعد أن أكون عادلا وأن لا أميل كل الميل، سأفتح لك قلبي، وبيتي وأجعلك قرة عين لي، لا أريد منك سوى التفهم والمعاشرة بالمعروف، فأنا لست من الرجال الذي يبالغون في الشروط، فكل أملي زوجة ذات أخلاق، لا يهمني من أي ولاية تكون، سنها لا يتعدى 50 سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة حتى بأولاد، كما لا أهتم إن كانت هذه المرأة عاملة أو ماكثة في البيت.

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