أستاذة جامعية ضحية سرقة عتاد بقيمة 300 مليون سنتيم من عيادتها الطبية بالشراقة

قيّدت أستاذة جامعية بكلية طب وجراحة الأسنان تدعى”ب.ليلى” شكوى أمام مصالح الضبطية القضائية تفيد تعرض عيادتها الطبية للسرقة من قبل شخصين أحدهما جارها وهو تلميذ بالثانوي، تمّ فيها الاستيلاء على عتاد طبي بقيمة 300 مليون سنتيم وأغراض أخرى خلال فترة تواجدها خارج الوطن.

ملابسات القضية التي عالجتها اليوم محكمة الشراقة، تعود لشكوى ضد مجهول قيّدتها أستاذة جامعية بتاريخ 18جانفي 2022، تُفيد تعرض شقتها الذي تتخذها عيادة لطب وجراحة الأسنان، للسرقة من قبل مجهولين مستغلين فترة غيابها خارج الوطن لمدة 15 يوما، حيث تم الاستيلاء على عتاد حديث يخص جراحة الأسنان، قيمته 300 مليون سنتيم بالإضافة إلى مكيف هوائي وأثاث مكتبي وأغراض ومعدات طبية أخرى. لتعود بتاريخ 22 جانفي من السنة، وتحدد هوية المشتبه فيهما ويتعلق الأمر بجارها المدعو”ص.ر” تلميذ بالطور الثانوي، وصديقه المدعو” ز.ح”،مستندة على شهادة أحد جيرانها.

وعليه باشرت مصالح الضبطية تحرياتها باستدعاء المشتبه فيهما، وسماع أقوالهما ورفع بصماتهما ومطابقتها، وتوجيه لهما أصابع الاتهام.

كما فنّد المتهم “ص.ر” خلال مواجهته للتهمة علاقته بعملية السطو التي طالت عيادة جارته. مؤكدا أن التحريات لم تُثبت وجود أي اتصال أو علاقة مع المتهم الآخر المدعو”ز.ح”. كما لم تثبت تطابق بصماته، مع تلك التي تم رفعها من مسرح الجريمة. والتمس على لسان دفاعه إفادته بالبراءة لانعدام أركان التهمة. في حين، طالبت الضحية بدفع تعويض بقيمة 300مليون سنتيم. من جانبه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع 100ألف دج في الملف.