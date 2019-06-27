أستاذة غايتها التوفيق وشق الطريق مع رجل صادق

امرأة من ولاية البليدة، تبلغ من العمر 37 سنة، لم يسبق لها الزواج، تشغل منصب أستاذة التعليم في الطور المتوسط، مقبولة الشكل ورشيقة وأنيقة.

ربة بيت ممتازة ومهتمة بكل شؤونه، طيبة وأمينة، كريمة ومسؤولة.

غايتها التوفيق وشق الطريق مع رجل صادق، يعينها على العفة والستر وتكون له خير شريكة للعمر.

تفضل أن يكون رفيق دربها من إحدى ولايات الوسط الجزائري، عمره يتراوح ما بين 37 و45 سنة.

لم يسبق له الزواج، عامل مستقر يعدها بالإحسان والعيش في سكينة وأمان.

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الرقم السري : 131687

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