قناة النهار أستاذة لغة عربية : “الموضوع كان في متناول الجميع..” بقلم النهار أونلاين نشر في 05 جوان 2023 - 11:30 شارك غرِّد أرسل 49 0 “أستاذة لغة عربية : الموضوع كان في متناول الجميع..” التلميذ يستطيع الحصول على علامة جيدة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/75BRQ اقرأ أيضا حج 2023: 400 مليون سنتيم فما فوق تكلفة حج الرفاهية "VIP" قناة النهار 17 ماي السـ.ـجن للغشاشين..التلاميذ يركزون على المكتسبات وتفادي الغش قناة النهار 03 جوان صريح جدا: المجاملة عند الجزائريين.. سلوك لتلطيف العلاقات أم نفاق قناة النهار 28 ماي عدالة: إعفاء القصر المدمنين من عقوبة الحبس .. رعاية صحية وحماية قانونية قناة النهار 21 ماي "طالع هابط: الشيخ النوي .. "شوف الخدع في بيع السيارات المستعلمة .. ربي وكيلهم قناة النهار 30 ماي رئيس الجمهورية يأمر بمحاربة التزوير..خطوة أخرى نحو أخلقة الحياة العامة قناة النهار 29 ماي مشاهد صادمة.. ميناء فوكة البحرية يغرق بعد السيول الجارفة قناة النهار 25 ماي بشار: فلاحو منطقة الكعام يحولون أرض قاحلة إلى فلاحية منجة لمختلف الخضر والفواكه قناة النهار 27 ماي هضبة قسنطينة.. منارة علمية تحتضن المؤسسات الناشئة قناة النهار 18 ماي مجتمع: إقتناء الهدايا .. هكذا يعبر الجزائري عن حبه لأمه في عيد الأم قناة النهار 28 ماي