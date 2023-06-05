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أستاذة لغة عربية : “الموضوع كان في متناول الجميع..”

بقلم النهار أونلاين
أستاذة لغة عربية : “الموضوع كان في متناول الجميع..”
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“أستاذة لغة عربية : الموضوع كان في متناول الجميع..” التلميذ يستطيع الحصول على علامة جيدة.

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