أستاذة مطلقة تحتاج سندا وشريكا إلى الأبد

شابة في ربيع العمر من ولاية برج بوعريريج، تبلغ من العمر29 سنة، أستاذة التعليم الثانوي مطلقة أم لطفلة تحت رعايتها.

طويلة القامة بيضاء البشرة وجميلة، محجبة ومهذبة، حنون وطيبة، أمينة ومتسامحة.

تسعى من أجل التجديد والبدء من جديد في علاقة متينة قوامها المحبة وعمادها الاخلاص والوفاء.

مع رجل صالح يهديها السعادة وراحة البال، من اية مدينة في الوطن خاصة الشرق الجزائري.

يتراوح سنه مابين 30 إلى 40 سنة، لا تمانع إقامة مع أهله، تشترط أن يكون عاملا مستقرا، تقبله أرملا أو مطلقا بطفلين على الأكثر.

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الرقم السري :100

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