أستاذة من العاصمة تبحث عن زوج لاكمال مشوار الحياة

شغلني العلم على أن أؤجّل عديد الأحلام وتحقيق الأمال الى أن وجدت منصب عمل مستقر أهلني أن استسيغ النجاح الذي بلغته عن جدارة وإستحقاق.

ها أنا اليوم أفكر بعد أن نضجت أفكاري وأنبلجت مخاوفي في أن تؤثر حياتي العملية على حياتي الزوجية في تحصيل الحلال على سنة الله ورسوله .

وقد طرقت أبواب مركز الأثير وأنا كلي أمل في أن يكون لي زوج أكمل معه مشوار الحياة الذي لازال لي ما أحققه فيها من أحلام وأمنيات.

أنا إمرأة من العاصمة، ابلغ من العمر44سنة، لم يسبق لي الزواج، أعمل كأستاذة تعليم، متحجبة وبنت أصول، متفهمة وقنوعة،أحب أن أحيا السلام وسكينة الروح.

أريد كتريباتي أن يكون لي نصيب مع رجل محترم يقدر ما وصلت إليه من إنجازات ويدفعني إلى الغد وما هو أت،عن سنه أريده أن لا يتعدى 55سنة، لا تهمّني ولايته ، أقبله مطلقا أو أرملا بأولاد ، كما لا ارفض فكرة أن يكون مغتربا. شرط أن يكون عاملا مستقرا ولديه سكن خاص.

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