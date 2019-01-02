أستاذ القانون الدستوري رشيد لوراري:”اقطعوا الأيادي الفاسدة إن أردتم التنمية”
جزم رشيد لوراري أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر 1، بأن الفساد قد تجاوز كل الحدود، حتى أصبحنا لا نجد قبرا لدفن موتانا إلا بـ”المعريفة”.
وأكد لوراري الذي نزل ضيفا أمس على حصة نقاش مفتوح عبر الجزائرية الثالثة، بأن هيئة مكافحة الفساد لا وجود لها في الميدان.
مضيفا بأن هذه الهيئة لم نر ولم نسمع بأنها قدمت ملفات فساد للعدالة، أو طالبت بمحاسبة المتورطين أوالمتسببين في الفساد.
وقال أستاذ القانون الدستوري بأنه مهما كانت الإستراتيجية والبرامج، فإننا لن نصل إلى المبتغى، إن لم نُتبعها بإجراءات صارمة لقطع كل يد فاسدة.
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