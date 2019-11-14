أستاذ جامعي: الحروب الإلكترونية أصبحت فضاءً خامسا للحروب

قال رضوان بوهيدل أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، إنّ الحروب الإلكترونية أصبحت خامس فضاء للحرب بعد الحروب البرية والجوية والبحرية والفضائية.

وقال بوهيدل خلال حلوله ضيفا على حصة “120 دقيقة أخبار”، إنّ السياسيين الجزائريين لم يستوعبوا بعد حجم تأثير هذا السلاح مما جعلهم لا يدركون حجم مخاطره ومنافعه.

وأكد بوهيدل بأن الفايسبوك اليوم أصبح بنكا عالميا للمعلومات حول الأفراد و عليه يجب التعامل مع هذه الوسيلة بحذر.

وأضاف يجب تفعيل قوانين تجريم الأفعال على مواقع التواصل الإجتماعي

وفي سياق ذي صلة، أكد بوهيدل بأن اليوم دولا كبيرة أصبحت تمارس دبلوماسيتها على تويتر على غرار الولايات المتحدة الأمريكية.