أستاذ جامعي يسعى للإرتباط و تحصيل الحلال

كمال من عين الدفلى، أستاذ جامعي، يبلغ من العمر 55 سنة مقبول الشكل وأنيق، متزوج لديه أبناء، يمتلك مسكنا خاصا.

يسعى من أجل الارتباط وتحصيل الحلال بما يرضي الله لأجل العفة والستر، مع زوجة مقتنعة بالمبدأ تفهمه وتحترمه.

يفضل أن تكون من العاصمة أو ضواحيها أو من إحدى مدن الوسط الجزائري، سنها يتراوح ما بين 35 و45 سنة، لم يسبق لها الزواج.

كما يقبلها أرملة أو مطلقة من دون أولاد، عاملة أو ماكثة في البيت.

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الرقم السري : 131392

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