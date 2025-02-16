أستاذ جامعي يفوز بجائزة الدوحة للكتاب العربي 2025

تُوّج أستاذ الفلسفة بجامعة سطيف، عبد الرزاق بلعقروز. بجائزة الدوحة للكتاب العربي 2025 عن كتابه “الاتصاف بالتفلسف”، في إنجاز يعكس مكانته الأكاديمية والفكرية في مجال الفلسفة

وتعتبر جائزة الدوحة للكتاب العربي من بين أرفع الجوائز الأدبية والفكرية في العالم العربي، تهدف إلى تكريم الأعمال الفكرية. والأدبية التي تسهم في إثراء المعرفة وتعزيز الإنتاج الثقافي العربي.

و يُعرف الدكتور بلعقروز ببحوثه المتخصصة في الفلسفة. وتطوير الفكر النقدي، إلى جانب مساهماته في