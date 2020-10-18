أستاذ رياضيات يتحصل على البكالوريا للمرة الـ 24 على التوالي

تحصل المترشح الحر مراد واقد على شهادة البكالوريا للمرة الـ 24 على التوالي في شعبة الرياضيات.

ويعمل مراد البالغ من العمر 39 سنة كأستاذ مادة الرياضيات في ثانوية “بهية حيدور” بعين النعجة بالجزائر العاصمة، وأراد أن يكون مثالا لطلبته في المثابرة والنجاح .

وصرح مراد لـ “النهار أون لاين” أن اجتياز البكالوريا والنجاح فيها أصبح “هواية”، ويريد من خلالها الدخول في عالم “ڤنيس” لتحطيم الأرقام القياسية.

ويروي مراد قصته مع امتحان “البكالوريا”، وأكد لنا أنه تحصل على علامة 18 من 20 في مادة الرياضيات في المرة الأولى التي اجتاز فيها شهادة البكالوريا.

وأضاف ذات المتحدث أن علامة الرياضيات لم تعجبه باعتبار أنه كان معتادا على الحصول على علامة 20 من 20، ليقرر إعادة البكالوريا للمرة الثانية وهكذا دواليك حتى وصل إلى الرقم 24.

وعن التخصصات الجامعية التي درسها، قال مراد أنه درس الرياضيات، وعلم النفس والإعلام الآلي إضافة إلى دراسة الترجمة، إلا أن الظروف لم تسمح له بمواصلة الدراسة فيما بقيت 20 بكالوريا من دون دراسة جامعية.