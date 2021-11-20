أستاذ شريعة يكشف تفسير لآية قرآنية..”تفسيرها الشائع خاطئ”

قال الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن هناك خطأ شنيعا يقع فيه كثيرون بشأن آية قرآنية. وهي قال الله تعالى “الرجَال قَوامُونَ عَلَى النّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهمْ عَلَىٰ بَعْضٍ”.

كما أضاف أستاذ شريعة في الأزهر، “البعض يفسر الآية، على أنها الأزواج والزوجات”، رغم أن الله يقول “الرجال قوامون” و”لم يقل الأزواج”. وتابع عطية في بث مباشر له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ربنا قال الرجال قوامون على النساء”. “لذلك لا أعلم من فسرها على أنها الأزواج والزوجات، مع أنها ليست أزواج وزوجات، فقد تكون أبا قواما على ابنته”. تابعا “وقد تكون جارا قواما على جارته”.

وأردف عطية، “قوام صيغة مبالغة على وزن فعال من قام يقوم يعني كثير القيام على طلبات الست”. وأضاف أستاذ شريعة “الرجال قوامون على النساء يعني من الآخر الرجال خدامون للنساء”.

وأكمل أستاذ شريعة في جامعة الازهر، “قوامون لا تعني بطشا وقهرا وضربا كما يظن البعض، القوامة يعني تقوم على طلبات المرأة”. “فلا أعلم بيتا فيه بنت وولد مثلا والأم تقول للبنت تخرج لقضاء طلب ما، فهذا مخالف لقول الله”.

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