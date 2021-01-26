أستاذ علم الاجتماع لياس بوكراع في ذمة الله

توفي، الاثنين، الأستاذ في علم الاجتماع لياس بوكراع، عن عمر يناهز 67 سنة، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.

وعمل الفقيد من مواليد سنة 1953، استاذا لعلم الاجتماع بجامعتي الجزائر وبروكسل “بلجيكا”.

وتابع دراسات أيضا في جامعة واشنطن حيث اشتغل مساعدا للبحث.

وشغل الفقيد، أيضا منصب مدير معهد المعهد الوطني للدراسات الجيوستراتجية الشاملة (Inesg).

وترك لياس بوكراع، وراءه رصيدا حافلا بالمؤلفات منها “النزعة الجهادية: الاسلام في مواجهة التاريخ” و”علم الاجتماع، علم في طور التكوين”.

إضافة لكتاب “الجزائر،الرعب المقدس” الذي قام بتوطئته الصحفي الفرنسي هيرفي بورج و الذي يتضمن تحليلا ليمكانيزمات التطرف الديني في الجزائر.