أستاذ غوارديولا مدربا جديدا لبونجاح في السد

تعرف الدولي الجزائري بغداد بونجاح، اليوم الجمعة، على مدربه الجديد في نادي السد القطري، والذي سيخلف خافي غارسيا.

وأعلنت إدارة السد، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن اتفاقه مع المدرب الإسباني خوان مانويل ليو، لتولي العارضة الفنية للفريق.

ويعتبر خوان ليو، أستاذ مدرب السيتي بيب غوارديولا، قبل أن يعمل مساعدا له في مانشستر سيتي، وساهم في فوزهم بعهديد الألقاب.

وتعد هذه فرصة سانحة لبغداد بونجاح، من أجل استعادة بريقه مع السد، بعد الموسم الماضي الذي عانى فيه مع مدربه السابق خافي غارسيا.