أستاذ فيزياء مهدد بـ 12 سنة سجنا عن تهمة التحريض على حرق غابات تيزي وزو

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء تسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا. في حق المتهم الموقوف المدعو ” م ع”. أستاذ في مادة الفيزياء بولاية تيزي وزو. عن جناية التحريض على اضرام النار عمدا في الغابات وجنحة تلقي أموال من الخارج، جناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي. عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص. وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، المساس بممتلكاتهم.

كما جاءت التماسات النيابة العامة بعد مثول المتهم في قضية الحال لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه. عن ذات الهيئة القضائية بتاريخ 18 اكتوبر 2021. لضلوعه في جرائم تتعلق بحرق الغابات التي مست ولايتي تيزي وزو وبجاية. خلال الفترة الممتدة بين 9 الى 15،أوت 2021. والتي افضت التحريات بشأنها أن المتهم الحالي. كما أنه من خلال تصريحات المتهمين الذي تم توقيفهم في تلك الفترة من بينهم الصحفي ” م.م ” و” ج.ز” ،” ح.أ”. كان يقوم بتحريض شباب المنطقة الى الإلتحاق بالحركة الإرهابية الهدامة. المسماة ” ماك” لمؤسسها ” فرحات مهني” والتي كانت بدورها تحرض الشباب على حرق الغابات بالمنطقة.

التحقيق القضائي يكشف المستور…

كما أسفرت التحقيق القضائي أن المتهم كان يستغل موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. لعرض منشورات تحريضية وأخرى تدعو لخطاب الكراهية بهدف تقسيم منطقة القبائل عن الدولة الجزائرية.

كما أنكر المتهم ” ع.م” أنكر كل الوقائع المنسوبة اليه نكرانا قاطعا خلال مواجهته أمام محكمة الجنايات. مصرحا بأنه ليس له أي علاقة بالتنظيم الإرهابي ” ماك”. او بالاعضاء الناشين به.

كما أنه الأستاذ باكمالية ويزاول مهنة التدريس منذ 30 سنة، من دون ان تعرضه اية مشاكل. مضيفا المتهم في ذات السياق ربطه علاقة صداقة مع الصحفي الذي غادر السجن شهر اكتوبر 2022. وكذا المتهم ” ح.أ” ملتمسا من المحكمة تبرئته من روابط التهمة المنسوبة إليه.