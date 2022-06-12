قناة النهار أستاذ لغة عربية: شعر المنفى كان متوقع أن يكون في بكالوريا 2022 بقلم قناة النهار نشر في 12 جوان 2022 - 13:57 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 176 0 أستاذ لغة عربية: شعر المنفى كان متوقع أن يكون في بكالوريا 2022 رابط دائم : https://nhar.tv/YzpQU اقرأ أيضا بن بعيبش: العصابة هي التي تعرقل إصلاحات رئيس الجمهورية قناة النهار 08 جوان 5 وفيات من بينهم 3 نيجيريين في حادث انقلاب سيارة بتمنراست أخبار الجزائر 29 ماي هذه تفاصيل غرق فتاتين بشاطئ الدلفين في بومرداس قناة النهار 10 جوان مديرة مركز بغرداية: حجز الهواتف النقالة للتلاميذ والمؤطرين والإداريين تفاديا للغش قناة النهار 12 جوان أنيس حماش: أنا فخور بتمثيل الخضر والتواجد في المنتخب حلم تحقق وسأعطي كل ما لدي لبلدي قناة النهار 30 ماي من 2000 دج إلى 8000 دج.. مستحقات الحراسة والتأطير في "البيام" قناة النهار 07 جوان الجيش الوطني الشعبي يدعم مبادرة لم الشمل قناة النهار 10 جوان بلماضي: كل من يحب كرة القدم يريد مشاهدة بلايلي وعليه مواصلة العمل لدخول تاريخ الخضر قناة النهار 04 جوان أمن: لموسم إصطياف آمن وبدون حوادث.. التقييد بشروط السلامة ضرورة قناة النهار 02 جوان "مصطفى العريبي:" الفكاهة تعلمتها في المسرح وأقبل كل الإنتقادات البناءة قناة النهار 31 ماي