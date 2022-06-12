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قناة النهار

أستاذ لغة عربية: شعر المنفى كان متوقع أن يكون في بكالوريا 2022

بقلم قناة النهار
أستاذ لغة عربية: شعر المنفى كان متوقع أن يكون في بكالوريا 2022
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أستاذ لغة عربية: شعر المنفى كان متوقع أن يكون في بكالوريا 2022

رابط دائم : https://nhar.tv/YzpQU
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