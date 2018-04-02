أستاذ يقبلك أرملة أو مطلقة بأولاد

جمال من ولاية بسكرة، أستاذ التعليم بالطور ثانوي، لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 50 سنة، يملك مسكنا خاصا.

يرغب في الارتباط و الاستقرار على سنة الله ونبيه المختار، مع زوجة وفية وتقية، يقبلها من أية منطقة في الوطن

سنها يتراوح ما بين 38 الى 42 عاما، لا يمانع ان كانت أرملة أو مطلقة بطفل على الأكثر.

يفضل أن تكون موظفة في سلك التعليم.

للتواصل مع جمال ، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام : 3800/3801/3802

الرقم السّرّي لجمال : 200

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والإحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر..