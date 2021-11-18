“أسترازينيكا” تنتج ملياري جرعة من اللقاح خلال سنة واحدة

صرح رامي اسكندر رئيس الشرق الأدنى والمغرب العربي لـشركة “أسترازينيكا”، أنه تم خلال الـ12 شهرا الأخيرة إنتاج 2 مليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وتم تسويق اللقاح إلى أزيد من 170 دولة حول العالم.

وقال اسكندر في تصريح لـ” النهار أونلاين“، أن الجزائر إستفادت من 2 مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا”. كما سيتم تزويدها بجروعات أكثر من اللقاح إذا تطلب الأمر.

وفي حديثه عن مدى فعالية لقاح “أسترازينيكا”، قال رامي إسكندر أن هذا اللقاح هو الأكثر إنتشارا حول العالم. مشيرا إلى أن كل التجارب السريرية أثبتت أن مفعول هذا اللقاح عالي جدا، ويقلل من خطورة الإصابة بفيروس كورونا. كما أن منظمة الصحة العالمية أثبتت وأكدت على مدى فعالية هذا اللقاح.

كما كشف ذات المتحدث أن الأثار الجانبية التي تظهر على الأشخاص بعد أخذ اللقاح هي حالات قليلة جدا ونادرا ما تحدث. مشيرا إلى أن من بين مليون شخص ملقح يصاب شخصين فقط بجلطات الدم والتي يمكن معالجتها.

وعن الجرعة الثالثة من اللقاح، قال رئيس الشرق الأوسط والمغرب العربي لـ”أسترازينيكا”، أن الشركة تعمل حاليا على إجراء أبحاث وتجارب. لمعرفة مدى فعالية الجرعة الثالثة، وإذ كان ضرورية أو لا.

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