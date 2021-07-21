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الرياضة

أستراليا تحظى بشرف استضافة الألعاب الأولمبية 2023

بقلم كريم.تيغرمت
أستراليا تحظى بشرف استضافة الألعاب الأولمبية 2023
شعار الألعاب الأولمبية
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أعلنت اللجنة الأولمبية، اليوم الأربعاء، عن إسناد شرف تنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2023، بمدينة برزين لأسترالية.

وجاء هذا عقب اجتماع الجمعية العمومية، أين صادق المجلس التنفيذي على استضافة برزين، للبطولة الصيفية 2023.

وتم اختيار مدينة برزين الأسترالية، على حساب كل من بودابست، دلهي، الدوحة، ومنطقة “راين-رور” الألمانية، وكذلك إندونيسيا، التي أبدت رغبتها في استضافة الأولمبياد.

يذكر أن أسترالية سبق لها احتضان الألعاب الأولمبية في مناسبتين سابقتين، وكان ذلك عامي 1956 (ملبورن)، و2000 بسيدني.

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