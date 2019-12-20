أستراليا تعلن حالة الطوارئ بسبب الحرائق

أعلنت السلطات الاسترالية حالة الطوارئ لفترة سبعة أيام بولاية نيوساوث ويلز وعاصمتها سيدني، بسبب موجة حر غير مسبوقة تسببت فيها حرائق غابات.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، قرار السلطات الاسترالية الخميس، والتي أكدت فيه عدم السيطرة عليها.

الأمر الذي ساهم في إنتشار كبير للدخان السام في المناطق الأكثر إكتضاضا بالسكان.

وأفاد المصدر، أن درجات الحرارة إقتربت من 50 درجة مئوية في بعض الأماكن بالمنطقة.

هذا وتعاني استراليا كل عام من حرائق الغابات، لكن البداية المبكرة والمكثفة لها هذا الموسم، أثار الكثير من المخاوف.