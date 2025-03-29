أستراليا تعلن عن أول أيام عيد الفطر

أعلنت دولة أستراليا رسميًا اليوم السبت، أن أول أيام عيد الفطر المبارك، سيكون يوم الاثنين المقبل.

ووفق بيان لمجلس الإفتاء الأسترالي، تكون استراليا أول دولة تعلن عن موعد أول أيام عيد الفطر.

وقال مجلس الإفتاء الأسترالي، أن إعلان عيد الفطر يوم الاثنين جاء بسبب عدم توفر شروط الترائي في أستراليا أي المتابعة الشهرية لحركة الهلال.

وأضاف أنه بعد تحري المراصد المحلية والعالمية، فهلال شهر شوال سيولد في العاصمة سيدني السبت 29 مارس الجاري. الساعة 09:57 مساءً بالتوقيت المحلي، أما في مدينة بيرث، فسيولد في نفس اليوم الساعة 06:57 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأشار المصدر نفسه، إلى أنه بمولد الهلال بعد غروب الشمس في المدينتين، فلا يمكن أن يكون اليوم التالي. هو الأول من شهر شوال، وفقًا لما أعلنه مجلس الإفتاء الأسترالي.

هذا وشرعت دول شرق العالم الإسلامي ومختلف دول العالم، في تحري هلال شوال لإعلان موعد أول ايام عيط الفطر المبارك. وذلك باستخدام جميع الوسائل المتاحة، بالعين المجردة وبالمناظير وبتلسكوبات محوسبة وبتقنية التصوير الفلكي.

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