أستراليا تلغي اعترافها بالقدس الغربية عاصمة للكيان الصهيوني

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الأسترالية إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة للكيان الصهيوني.

وقالت بيني وونغ وزيرة الخارجية الأسترالية خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن القدس هي قضية الوضع النهائي. التي يجب حلها كجزء من أي مفاوضات سلام بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين.

وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار تصويب ايجابي لموقف استراليابما ينسجم مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية”، وثمنت دعوة أستراليا لتطبيق حل الدولتين، والتمسك به. واعتبار القدس موضوع أساس قضايا الحل النهائي التفاوضية وفقا للشرعية الدولية.

وأكدت أن هذا القرار الأسترالي يدعم الجهود الدولية والإقليمية، الرامية لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني. وحرص أستراليا على تحقيق الأمن والاستقرار في ساحة الصراع والمنطقة عبر استعادة الأفق السياسي لحل الصراع. داعية جميع الدول التي اتخذت قرارات خاطئة بشأن القدس أن تحذو حذو أستراليا وتتراجع عن قراراتها السابقة.

وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أنها “تنتظر في ذات الوقت من حكومة أستراليا الانتقال نحو الخطوة الأهم وهي الاعتراف بدولة فلسطين. تجسيدا لالتزامها بمبدأ حل الدولتين. والتزاما منها بقرارات حزب العمال الحاكم، الذي تبنى رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، وطالب حكومته بتنفيذ ذلك الاعتراف”.