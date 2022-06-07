أستراليا تُقصي الإمارات وتصطدم بالبيرو في ملحق مونديال قطر

هزم سهرة اليوم الثلاثاء مُنتخب أستراليا نظيره الإماراتي في الملحق الآسيوي المؤهل لمنافسة كأس العالم 2022 بقطر.

وذلك بنتيجة هدفين لهدف وحيد في اللقاء الذي جرى بملعب أحمد بن علي المونديالي بمدينة الريان القطرية.

حيث سجل ثنائية المُنتخب الأسترالي كل من جاكسون إيرفين، وأجدين هروستيك في الدقيقتين 53 و84.

بينما سجل، كايو كانيدو هدف الإمارات في الدقيقة 57.

كما ضرب الفائز، موعداً مع بيرو، بعد 6 أيام، في الملحق العالمي، بمباراة فاصلة أخرى، لبلوغ المونديال والتواجد في المجموعة الرابعة، إلى جوار فرنسا والدنمارك وتونس.