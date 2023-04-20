أستراليا وتايلندا واليابان يعلنون السبت أول أيام العيد

أعلنت كل من أستراليا وتايلندا واليابان أن يوم غد الجمعة هو المتمم لشهر رمضان المبارك. وبعد غد السبت هو أول أيام العيد.

وقد قرر مجلس الإفتاء في أستراليا رسميًا، أن يوم السبت القادم هو أول أيام عيد الفطر في البلاد. وذلك بعد الإعتماد على حسابات علماء الفلك هناك وعدم إمكانية رؤية هلال شهر شوال خلال اليوم الخميس.

وقد أشار المجلس الأسترالي إلى أن يوم غدً الجمعة هو آخر أيام شهر رمضان المبارك والمتمم له. وأن يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من أفريل الجاري عام 2023 هو اليوم الأول من أيام عيد الفطرالمبارك. وهو أيضاً أول أيام شهر شوال لهذا العام 1444 هجري.