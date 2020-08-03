أستون فيلا يريد جعل بن رحمة “الأغلى” في تاريخ النادي !

منحت إدارة “أستون فيلا” مدربها “130 مليون أورو” من أجل التعاقد مع 4 لاعبين من بينهم النجم الجزائري سعيد بن رحمة.

حيث أن النادي الإنجليزي سيقدم عرض تاريخي وجعله أغلى صفقة في تاريخ النادي، أين سيعرض أكثر من 35 مليون أورو لحسم الصفقة.

يذكر أن أغلى صفقة قام بها نادي “أستون فيلا” كانت الموسم الماضي عندما تعاقد مع “ويسلي مورايس” مقابل 25 مليون أورو.

في نفس السياق، ” بن رحمة” مطلوب في عدد من الأندية الإنجليزية أبرزها: “أرسنال”، “تشيلسي”، “نيوكاستل”، “وست هام”.

والجميع في انتظار المباراة المصيرية لـ” برينتفورد” غدا الثلاثاء أمام “فولهام” في نهائي “البلاي أوف” قبل تقديم عرض رسمي.