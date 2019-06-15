أستون فيلا يقدم عرضا مغريا للظفر ببن رحمة

قدم نادي أستون فيلا الإنجليزي، أول عرض له، لإدارة برينت فورد، للظفر بخدمات الدولي الجزائري سعيد بن رحمة.

وكشف موقع “le 10 sport” الفرنسي، أن مسؤولي نادي أستون فيلا، عرض 10 ملايين أورو، للإستفادة من خدمات سعيد بن رحة.

وأكد الصاعد الجديد للبريميرليغ، نادي أستون فيلا، من خلال هذه الخطوة، اصراره على خدمات، الذي يتواجد محل إهتمام عدة أندية أخرى.

ويأتي هذا بالنظر للموسم الكبير الذي بصم عليه الدولي الجزائري، الموسم المنصرم في التشامبين شيب، رفقة ناديه برينت فورد.

يذكر أن سعيد بن رحمة (23 عام)، شارك الموسم المنصرم في 45 مباراة، سجل خلالها 11 هدف، ومنح 17 تمريرة حاسمة.