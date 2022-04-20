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قناة النهار

أسرار أسباب النزول: لا إكراه في الدين.. وكل حرّ في ديانته

بقلم قناة النهار
أسرار أسباب النزول: لا إكراه في الدين.. وكل حرّ في ديانته
رمضان2022
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أسرار أسباب النزول: لا إكراه في الدين.. وكل حرّ في ديانته

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