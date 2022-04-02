قناة النهار أسرار : أسباب نزول آيات القرءان الكريم بقلم قناة النهار نشر في 02 أفريل 2022 - 17:45 شارك غرِّد أرسل 120 0 أسرار : أسباب نزول آيات القرءان الكريم إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/McmQ2 برامج النهار في رمضان اقرأ أيضا انقطاع الكهرباء في عديد البلديات.. الشركة توضح الوطني 15 مارس مسؤول بشركة النقل بالسكك الحديدية يكشف سرقة حوالي450 متر من الكوابل المتضررة بسبب التقلبات الجوية قناة النهار 16 مارس بن بوزيد: توجد دول تعرف إرتفاع في الإصابات..ومصالحنا مجندة لأي موجة مرتقبة قناة النهار 14 مارس وهران: أيام قبل حلول شهر رمضان..مواطنون يتهافتون على "بيدون" زيت قناة النهار 25 مارس أجواء حارة و درجات حرارة مرتفعة في 12 ولاية الوطني 14 مارس "شاهد ما قاله محرز عن عدد الاهداف التي سجلها إسلام سليماني.. "كل يوم يقولهالي قناة النهار 25 مارس صريح جدا: أم البواقي.. مشاكل بالجملة يعاني منها سكان مشتة الفرن بالجازية قناة النهار 16 مارس كاميرات مراقبة وتكوين الأعوان..مقترحات لضمان الأمن في الحرم الجامعي قناة النهار 27 مارس اعتماد الإنجليزية في البحوث العلمية.. خطوة لتحسين مستوى الجامعات قناة النهار 23 مارس أحوال الطقس / أجواء صيفية يوم غد على هذه المناطق .. التفاصيل قناة النهار 13 مارس