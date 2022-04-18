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قناة النهار

أسرار : أسباب نزول آية: “للذكر مثل حظ الأنثيين

بقلم قناة النهار
أسرار : أسباب نزول آية: “للذكر مثل حظ الأنثيين
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أسرار : أسباب نزول آية: “للذكر مثل حظ الأنثيين

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