أسرار السعادة الزوجية

إن للسعادة الزوجية أسرار مختلفة، حيث تختلف باختلاف شخصية الزوجين. ونظرتهم للحياة، لكن يبقى السر الأعظم الذي جاء به القرآن الكريم هو القاعدة الأساسية التي تبنى عليها استقرار أي علاقة زوجية.

لقد حثك ديننا الحنيف على مجموعة من الواجبات مثل:

حسن عشرة الزوجة، فعلى الرجل أن يظهر لزوجته مدى احترامه لها وإشعارها أنها الجزء الأهم في هذه الأسرة، والأخذ برأيها وموافقتها في الكثير من الأمور، لأنّ ذلك يُعزّز ثقتها بنفسها فتعطيها بذلك شعورًا بالحب والاستقرار .

مساعدتها في الواجبات المنزلية مثلما كان يفعل الرسول صل الله عليه وسلم فذلك يُعطي الزوجة البهجة ويُسعد قلبها،

أسرار السعادة الزوجية

مثلما يحب أن يرى الرجل زوجته في أفضل صورة فعليه أيضًا أن يعتني بمظهره ونظافته الشخصية وعليه أن يظهر زينته ويتطيّب لها.

إخبارها بأنه يحبها، فقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبه لزوجاته وللسيدة عائشة واضح في سننه، ومناداتها بأحسن الأسماء إليها.

وإليك أنت أيضا أيتها الزوجة، توجد العديد من الواجبات عليك الالتزام بها والتي تؤدي لحياة أسريّة سعيدة، ومنها:

اهتمام المرأة بنفسها ومظهرها فلا يخرج منها إلا الرائحة الطيبة، وأن ترتدي اللباس الذي يروق لزوجها، وتتزين بما يحب وتحتسب ذلك عند الله، فيجب عليها أن تكون حسنة المظهر دائمًا في بيتها وأمام زوجها.

إطاعة زوجها في غير معصية الله لأن طاعته من طاعة الله.

الابتسامة، وخفّة الظل، وملئ جو المنزل بالفرح والانسجام.

حثّه على زيارة أهله، ودعوتهم فهي صلة أرحام، وإذا فعلت المرأة هذا الأمر، ستزيد مكانتها واحترامها في قلب زوجها، وتدوم المحبة بينهما، ويجب أن تتجنّب المرأة افتعال الفتن وخلق المشكلات بينها وبين أقاربه.

الحرص على امتصاص غضبه، والتحدّث إليه عن الموضوع الذي يغضبه بعد أن يهدأ.

الثناء عليه وذكر حسناته أمامه.

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